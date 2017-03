Jak optycznie powiększyć małe pomieszczenie?

Jak powiększyć wnętrze za pomocą fototapet?

3 pomieszczenia i 5 porad na uzyskanie dodatkowego optycznego powiększenia. Jesteś gotowy na poznanie skutecznych sposobów, dzięki którym bez konieczności remontu dodasz swojemu wnętrzu lekkości?

Pomieszczenie nr 1 - salon

Salon to miejsce reprezentacyjne w każdym mieszkaniu czy domu. Za pomocą odpowiedniego wzoru dekoracji ściennej nawet w niewielkim salonie uzyskamy efekt głębi i wrażenie przestronności. Aby powiększyć optycznie salon, skupiaj się na architektonicznych, dużych i jednocześnie przestrzennych wzorach. Perspektywa schodzących się łuków, nowoczesnej panoramy Nowego Jorku, zbiegające się poziome linie czy widok na morze z dalekim horyzontem - wszystko to daje efekt głębi. Zabawa perspektywą nadaje wnętrzu lekkości. Na ścianie działowej “otwiera” nową przestrzeń, optycznie powiększa i dodaje indywidualnego charakteru.

Propozycje wzorów fototapet do salonu:

Dodatki wspomagające efekt optycznego powiększenia to lustra i lekkie meble. Lustro umieszczone pionowo optycznie podwyższa salon, a powieszone poziomo poszerzają go. Zrezygnuj z ciężkich mebli i postaw na lekkie, nowoczesne i dość niskie, aby nie zajmowały całej powierzchni ściany z fototapetą i były utrzymane w jasnych barwach.

Pomieszczenie nr 2 - przedpokój

Przedpokój czy korytarz to niestety często wąska, ciemna klitka, przez którą chce się jak najszybciej przeprowadzić gości i skierować do bardziej reprezentacyjnych części mieszkanie. To jednak pierwsze pomieszczenie, z którym styka się każda odwiedzająca nas osoba. Co zatem zrobić aby goście przystanęli w nim chociaż na chwilę i nie odczuwali klaustrofobicznych lęków, a może nawet zachwycili się wystrojem i zakochali w twoim mieszkaniu od pierwszego wejrzenia? Dobrym i tanim rozwiązaniem jest zamontowanie fototapety o odpowiednim wzorze, która optycznie powiększy i rozjaśni przedpokój. Wybierz wzory fototapet przestrzennych takich jak abstrakcyjne tunele, spirale czy wzory z efektem 3D - to doskonały wariant, który stworzy efekt przesuniętej lub oddalonej ściany.

Propozycje wzorów fototapet do przedpokoju:

Dodatki wspomagające efekt optycznego powiększenia - w przedpokoju postaw na jasną stolarkę drzwi i podłogi oraz dobrze doświetl pomieszczenie. Wybierając drzwi w okleinie warto postawić na biel, jasne szarości, kremy i beże. Natomiast przy wyborze drewnianych drzwi polecam dąb lub klon. Oba warianty sprawią, że światło (dzienne lub sztuczne) będzie lepiej się odbijać, co dodatkowo spotęguje wizualne powiększenie przedpokoju.

Pomieszczenie nr 3 - łazienka

Łazienki, zwłaszcza te w starszych blokach, to często małe pomieszczenia, w których znajdują się tylko niezbędne sprzęty sanitarne. Często bez okien, wąskie i mało ustawne. Fototapety w łazience pomogą dodać harmonii, stylu i optycznego powiększenia. Wybierz fototapety w pionowe pasy, aby optycznie powiększyć ściany - połączenie drewna w sąsiedztwie szklanych drzwi kabiny prysznicowej to gwarancja sukcesu.Fototapetę można też umieścić za szkłem - to po pierwsze da ciekawy efekt dekoracyjny, a po drugie zapewni wybranemu wzorowi trwałość dzięki ochronie przed wodą.

Propozycje wzorów do łazienki:

Dodatki wspomagające optyczne powiększenie - dobre światło i meble 2w1. Nawet najlepsze aranżacje z fototapetami w pomieszczeniach nie dadzą pożądanego efektu, jeśli odpowiednio ich nie wyeksponujemy. Dlatego doświetlaj łazienkę kinkietami, ledowymi taśmami czy wbudowanymi lampkami w podłodze. Mając mało miejsca w łazience wybierz meble i urządzenia, które łączą funkcjonalność ze stylem - wanna+prysznic, lustro z szafką, umywalka z półkami. Pomyśl też nad wyprowadzeniem podłączenia do pralki poza łazienkę i umieszczeniem tego sprzętu w przedpokoju - można ją nawet zamaskować w szafie wnękowej. Połączenie fototapety przestrzennej i tych rozwiązań sprawi, że każda łazienka wyda się większa niż jest naprawdę.

Jeśli masz ciasne, niewielkie pomieszczenie nigdy nie stosuj: tapet, które w małe i drobne wzory. Skup się na tych, które posiadają wzory duże i wyraziste a jednocześnie przestrzenne, z perspektywą, w paski czy widokami na miasta, morze, góry.

Dodaj swemu wnętrzu charakteru i dodatkowych centymetrów dzięki wykorzystaniu fototapet od Decorami.