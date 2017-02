Odmień swoje wnętrze dzięki fototapetom i obrazom od Decorami.pl

W ofercie Decorami.pl znajdziecie ponad 4000 oryginalnych motywów, które można zamówić w formie cyfrowego wydruku na płótnie, a także liczący niemal 3000 wzorów zbiór unikalnych, wielkoformatowych fototapet. Będą one doskonałą ozdobą każdego wnętrza – pokoju dziecięcego, salonu, kuchni, biura czy sklepu.

Obrazy na płótnie

Obrazy drukowane na płótnie to doskonała alternatywa dla drogich i niedostępnych dla większości dzieł światowych mistrzów malarstwa. To dobre rozwiązanie, jeśli pragniecie ozdobić swoje mieszkanie lub firmę, a jednocześnie nie chcecie wydawać majątku na dzieła uznanych twórców, ani wieszać na ścianach dzieł wątpliwej jakości tworzonych przez domorosłych artystów. Tym co wyróżnia obrazy drukowane na płótnie, to przede wszystkim doskonała jakość i perfekcyjne wykonanie. Jeśli cenicie sobie fotograficzne odwzorowanie szczegółów, ta technika je zapewni. Wydruki przygotowywane są na najlepszym płótnie ze 100% bawełny za pomocą szwajcarskich drukarek o rozdzielczości aż 360dpi. Na wzór oddany w najdrobniejszych detalach nie będzie też trzeba długo czekać: wydruki na płótnie wysyłane są do klienta już w ciągu kilku dni. Po odebraniu obrazu na płótnie można go od razu zawiesić – płótno będzie już naciągnięte na wysokiej jakości krosno, a brzegi starannie wykończone. I tak w prosty i wygodny sposób zyskacie wyjątkowy obraz do salonu, sypialni czy gabinetu.

Fototapety

Fototapety idealnie sprawdzają się, gdy chcecie odświeżyć lub kompletnie zmienić wygląd swojego domu, mieszkania, biura, restauracji, sklepu czy każdego innego wnętrza, w którym chcecie spędzać czas i przyjmować gości czerpiąc z tego niekłamaną przyjemność i poczucie dumy. Fototapety, które proponuje Decorami.pl drukowane są w fotograficznej rozdzielczości (do 600dpi). Wydruk jest matowy i bezwonny, a tonery spełniają test dopuszczalności do kontaktu z żywnością. Fototapety będą więc bezpieczną dekoracją, nawet do pokoju dziecięcego czy sypialni. Polecamy je także do miejsc ruchliwych (recepcji, sal wejściowych), gdyż flizelina o gramaturze 120g/m² pomoże izolować pomieszczenie. Dzięki swojej plastyczności jest wygodna w montażu – zwłaszcza w formie dostępnych w Decorami.pl pasków o szerokości 50 cm. Za pomocą fototapety można zamaskować niedoskonałości ściany, a gdybyście chcieli zmienić wzór, łatwo będzie ją usunąć i zastąpić innym z bardzo bogatej kolekcji.

Jak powstają produkty?

W przypadku obrazów przygotowywane jest sosnowe krosno w odpowiednim rozmiarze, na które zostanie naciągnięte płótno z wydrukiem. Wydruk wykonywany jest z pliku źródłowego o bardzo wysokiej rozdzielczości i w taki sposób, by uwzględnić szerokie brzegi niezbędne do zamaskowania krosna, na które zostanie naciągnięty wydruk. Następnie wydruk jest przycinany do odpowiedniego rozmiaru i naciągany na krosno. By płótno było napięte, ale jednocześnie zachowało sprężystość, jego brzegi zabezpieczane są metalowymi zszywkami. Prawidłowo naciągnięte płótno zakrywa krosno, więc obraz nie wymaga ram i można go od razu powiesić na docelowym miejscu. Teraz już tylko kontrola jakości, staranne pakowanie i towar wyrusza w drogę, by po kilku dniach cieszyć oko zadowolonego właściciela.

Fototapety powstają albo na podstawie obrazów wyszukanych w bankach zdjęć albo jako autorskie projekty, dla których inspiracją bywają czasem na pozór tak powszechne i banalne zjawiska, jak płatek śniegu czy fantazyjnie wygięta gałązka drzewa. Do wydruku wykorzystywane są specjalne maszyny drukarskie pozwalające na uzyskanie perfekcyjnej jakości przy tak dużym formacie zadrukowanego materiału. Rolki flizeliny wychodzące z drukarki są następnie rozcinane na pojedyncze fototapety. Po sprawdzeniu przez dział kontroli jakości, rolki są odpowiednio zabezpieczane i pakowane do transportu.

Magia tkwi w szczegółach

Oferowane przez Decorami.pl obrazy na płótnie i fototapety są wyjątkowe. Zespół kreatywnych grafików we wrocławskiej firmie Artgeist produkującej m.in. fototapety i obrazy dostępne w Decorami.pl, tworzy i wyszukuje najciekawsze, oryginalne i najbardziej inspirujące wzory, którymi można potem ozdobić dom, mieszkanie lub firmę. Wydruki na płótnie czy fototapety są nie tylko praktyczne i nowoczesne, ale także naprawdę piękne, jednak pod warunkiem, że zostały odpowiednio przygotowane zarówno pod względem artystycznym, jak i technicznym. Tajemnica produktów oferowanych w Decorami.pl tkwi głównie w doborze wzorów, ale także w technice produkcji, do której używane są najlepszej jakości podłoża oraz najnowocześniejsze maszyny drukarskie oferujące znacznie więcej niż po prostu wydruk dobrej jakości. Obrazy na płótnie i fototapety dostępne w Decorami.pl naśladują rzeczywistość tak perfekcyjnie, że patrząc na piaszczystą plażę spodziewacie się poczuć lekki podmuch morskiej bryzy, a widząc kwiaty czekacie aż dosięgnie was ich uwodzicielski zapach. Dzięki temu obrazy na płótnie i fototapety są nie tylko przykładem perfekcji wykonania i idealnej jakości materiałów, ale są także w stanie wywoływać autentyczne emocje oraz pozytywnie wpływać na nastrój i atmosferę w miejscach, w których się znajdą. To jest właśnie magia obrazów na płótnie i fototapet dostępnych na www.decorami.pl

Nie czekaj, odmień swoje wnętrze już dziś!